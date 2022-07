Dziedātāja Samanta Tīna dalās pārdomās par mīlestības neglīto pusi

"Pāris dienas mani nomoka atziņa, par ko es nespēju nedomāt. Vai esat aizdomājušies, cik daudz cilvēku mums apkārt ir salauzti, bet salauzti tieši mīlestības dēļ. Sākot no bērnības, izdzīvojot pirmo pieredzi no vecākiem, tad partnerattiecībās, un ar katru nākamo cilvēku tu paliec aizvien piesardzīgāks, jo nevēlies šo sāpi atkārtot. No tā ciet gan tu, gan otrs cilvēks," dalās dziedātāja.