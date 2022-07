Nereti redzam viltoto preču valkātājus uz ielas, darbā, kā arī citās ikdienas situācijās un svētku brīžos. Apkārtējo reakcija ir ļoti dažāda - no atzinīgiem vārdiem līdz ironiskai smīnēšanai. Par to, kādās dzīves situācijās nepavisam nav ieteicams valkāt viltotus zīmolu apģērbus un aksesuārus, ziņu medijam "Apollo.lv" stāsta etiķetes eksperte Aija Strautmane.

Viņa stāsta, ka zīmola lietas savas kvalitātes dēļ kalpo visu mūžu. Savukārt tas, kurš rada viltojumu, parasti to dara ļoti vienkāršoti un primitīvā manierē, lai priekšmets labi izskatītos tikai no attāluma.

Eksperte stāsta, ka etiķetei nav tik liela nozīme viltota apģērba izvēlē: "Ja no etiķetes kā tādas [skatās] - katrs valkā to, ko viņš valkā. Viņš ir pieklājīgs, tīrs, viņš neož pēc sviedriem un kaut kādām citādākām smakām."

Tomēr ir situācijas un vides, kurās viltotu preču valkāšana ir rūpīgi jāizvērtē. Viena no tām ir biznesa vide, ko Strautmane dēvē par "dārgo biznesu", kur ir savi noteikumi, kas paredz valkāt tikai zīmola apģērbu.

"Diemžēl mums Latvijā diezgan sarežģīti ar to visu [noteikumiem] notiek, jo cilvēki neiedziļinās un negrib klausīt un saprast..." viņa skaidro. Ja etiķetes eksperts kādā situācijā iesaka valkāt noteiktas krāsas apģērbu, tad tā nav profesionāļa personiskā simpātija pret šīm krāsām, bet tas balstās uz zināšanām par cilvēka zemapziņu un to, kā tā uztver dažādas krāsas, stāsta Strautmane.

Nereti ir sastopami cilvēki, kuri nopērk viltotu apģērbu, taču viltojuma faktu izvēlas slēpt un tā vietā to skaļi citiem dēvē par oriģinālā zīmola preci. "To gan nevajadzētu darīt," iesaka Strautmane.

"Cilvēks var nokļūt dumjā situācijā, un diez vai mums tas kādam ir vajadzīgs, īpaši tiem cilvēkiem, kuri pretendē uz to zīmolu," nosaka eksperte.

"Šeit ir modes pasaules stilistu globālā uzbāzība. Es negribu nekādā veidā apvainot nevienu stilistu, tas ir jauki, ka viņi visu ko izdomā, bet patiesībā tā ir tāda uzbāzīga naudas izspiešana no lētticīgiem cilvēkiem, kuri ir izdomājuši, ka ir traki moderni," uzskata eksperte.

"Es domāju, ka arī jauniešiem ir jāmāca šīs lietas, jo ne vienmēr paši vecāki to māk un zina. Skolā par to reāli nerunā un nemāca, būtu jāmāca cilvēkiem no jaunības, lai viņi saprot, kas ir kas," secina etiķetes eksperte.