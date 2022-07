Traģēdija Pļaviņās: Aiviekstē noslīcis vīrietis, kurš glāba savu bērnu

Policijas Aizkraukles iecirknī trešdien tika saņemta informācija, ka Pļaviņās Aiviekstē slīkst cilvēks. Izbraucot uz notikuma vietu, likumsargi noskaidroja, ka 1978. gadā dzimis vīrietis, glābjot savu mazgadīgo bērnu no noslīkšanas, nepietiekamu peldēšanas prasmju dēļ pats ir noslīcis.

Jau ziņots, ka Pļaviņās no Aiviekstes izcelts miris cilvēks, līdz ar to glābēji šogad no ūdenstilpnēm izvilkuši kopumā jau 54 cilvēkus, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.