Ko atnesīs jaunā nedēļa? Nedēļas horoskops no 18. līdz 24. jūlijam

Izaugsmes laiks visdažādākajās dzīves sfērās. Daudz ideju un enerģija tās realizēt. Finanšu jomā rezultāts no aktīvas darbošanās – skaidrs, ka nevienam nekas tāpat vien netiek dots. Ir vērts padomāt par savu biznesu, bet, ja tev jau ir uzņēmums, tad vajag koncentrēties tā attīstībai. Mazliet gan jāuzmanās no pārsteidzības, taču kopumā veiksme ir ar tevi. Derētu arī jaunas zināšanas vai jāatsvaidzina senās prasmes. Privātajā dzīvē atbalsts un uzmundrinājumi no mīļotā cilvēka. Brīvajiem ļaudīm iespējas satikt savu īsto un vienīgo.