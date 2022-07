FOTO ⟩ Lucavsalā lietus pavadībā ieradušies pirmie "Positivus" apmeklētāji

Festivāla pārstāve atzīmēja, ka "Jamie xx" pasaulē ir labi pazīstams kā grupas "The xx" galvenais dalībnieks. Viņš ir pieprasīts gan kā solo mākslinieks, gan kā dīdžejs tādām pasaules mēroga zvaigznēm kā "Adele", "Florence + The Machine", "Gil Scott-Heron" un daudziem citiem. 2015.gadā viņš izdeva debijas albumu "In Colour", kurā iekļautas dziesmas kā "Loud Places", "I Know There’s Gonna Be (Good Times)" un "Gosh". Vienlaikus apvienojot dīdžejošanu, remiksēšanu, producēšanu un jauna materiāla tapšanu kopā ar "The xx", 2020.gadā Jamie xx izdeva savu jaunāko hitu "Idontknow".