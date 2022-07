PVD: Lēmumu Talsu novadā avarējušās kravas automašīnas izdzīvojošās cūkas likvidēt pieņēma dzīvnieku īpašnieks

"Galvenie iemesli, ko droši vien interesē sabiedrību, un ko mēs jau pamanījām sociālajos medijos, ka cilvēki šūmējās par to, kāpēc viņas nevarēja laist kaut kur gaļā un patēriņā? Protams, jāmin ir tas, ka šīs cūkas un lēmumu par šo cūku likteni pieņēma pats cūku īpašnieks. Šajā gadījumā PVD kā uzraugošā institūcija tikai fiksēja faktu, ka tas ir noticis, otrs - mēs pārbaudījām vai normatīvie akti un vai labturība pārvadājot cūkas tika ievērota," sacīja Seržants.

Kā atzīmē PVD pārstāvis, ja neskaita pašu negadījumu, tad viss pārējais sakrita un noteikumi saistībā ar labturības prasībām tika ievēroti. Savukārt trešā lieta, ko PVD palīdzēja, asistēja un arī vienlaicīgi kontrolēja - lai šo dzīvnieku nogalināšanas laikā vai to tālākās darbības ar viņām tiktu ievērota dzīvnieku labturība un maksimāla humānā apiešanās.

Kā pirmais iemesls tika uzskatīts, ka šo dzīvnieku svars un izmērs ne tuvu nav sasniedzis tādu, ko parasti ved uz kautuvi. Līdz ar to tīri finansiāli kaušanas process neatsvērtu ieguvumus, kas, protams, ir saimniecības finansiālie plusi un mīnusi.

Kā otrs apsvērums bija tāds, ka viena daļa cūku aizgāja bojā uzreiz vai ļoti drīz pēc avārijas. Savukārt pārējās cūkas, kas šķita izdzīvojušas un spriganas - viena daļa no viņām patiesībā bija jau nobeigušās vai tuvu nāvei līdz pēcpusdienai, kad PVD uzsāka visus šos likvidēšanas pasākumus. Kā arī varēja novērot to, ka ļoti daudzi no šiem dzīvniekiem, kas izdzīvoja, bija ļoti satraumējušies - ar lauztiem kauliem un iekšējo orgānu sasitumiem.