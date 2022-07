Pensionāru federācija: Cilvēkiem būs nopietni jāskaidro, kādēļ oktobrī viņi saņems mazāku pensiju nekā septembrī

"Labklājības ministrijai ir jābūt loti uzmanīgai, lai nebūtu pensiju pārtraukumi vai kādas kļūdas. Tagad būs arī jānodarbojas ar nopietnu skaidrojumu, ko cilvēki, saņemot septembrī augustā indeksēto pensiju un septembrī indeksēto pensiju vienreiz pa diviem mēnešiem, oktobrī būs neizpratnē par to, kur atkal pazudusi naudiņa," sacīja Barča.

Viņa sacīja, ka viens no federācijas priekšlikumiem bija indeksēt pensijas divas reizes gadā, taču par to nav sanācis vienoties ar politiķiem. Turklāt neesot arī īsti skaidrs, kāds būtu pensijas apmērs, kas būtu indeksējams aprīlī un septembrī. Barča norādīja, ka par to, acīmredzot, būs jālemj nākošajiem politiķiem.