Ukrainas amatpersona un sabiedrība nosoda žurnālista rīcību, kurš slimnīcā intervēja Vinnicā nogalinātās Lizas māti

"Sociālajos tīklos redzēju, kā kāds no žurnālistiem vai blogeriem, nezinu, kas tas ir, dodas pie Irinas. Vēl tiek noskaidrots, kā viņš tur [slimnīcā] nokļuva, stāsta sievietei par notikušo, par to, ka viņa zaudējusi bērnu, filmē to un ievieto sociālajos tīklos. Aicinu visus būt cilvēcīgiem un nedarīt to, ko dara tagad. Tā ir ļoti smaga un traģiska situācija jebkurai mammai, jebkurai ukrainietei. Lūdzu, nedariet to, būsim cilvēki, jo sieviete zaudēja savu bērnu," vietnē "Telegram" raksta amatpersona.