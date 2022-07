Zelenskis: Tiek lemts par 28 Ukrainas Drošības dienesta darbinieku atlaišanu

Jau ziņots, ka svētdien Ukrainas prezidents atstādināja no amata Drošības dienesta vadītāju Ivanu Bakanovu un ģenerālprokurori Irinu Venediktovu. Šādu lēmumu Zelenskis skaidroja ar to, ka Drošības dienestā un prokuratūrā bijis liels skaits nodevēju, kas palikuši okupētajās teritorijās un strādā Krievijas labā.

Savukārt pirmdien prezidenta biroja vadītāja vietnieks Ondrijs Smirnovs norādīja, ka Bakanovs un Venediktova nav atlaisti, bet atstādināti no amata. Pēc Smirnova teiktā, notiks dienesta pārbaudes un atkarībā no to rezultātiem Zelenskis izlems, vai lūgt parlamenta piekrišanu Drošības dienesta vadītāja un ģenerālprokurores atbrīvošanai no amata.