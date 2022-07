Erotisko dižpārdokļu autore Karīna Račko desmitajā kāzu jubilejā saņem pārsteigumu no vīra

Rakstniece stāsta, ka allaž kāzu jubilejas kopā ar vīru centušies atzīmēt, dodoties ceļojumos, tikai pandēmijas laikā pāris trīs gadus atturējies no došanās ārpus Latvijas.

"Parasti es esmu tā, kura izplāno ceļojumus, visus maršrutus un apskates objektus, taču šoreiz vīrs bija izlēmis man sagādāt pārsteigumu un visu turēja lielā noslēpumā. To, ka dodamies uz Itāliju, uzzināju tikai lidostā," atklāj Račko.

"Man vīrs dāvina ziedus un ved vakariņās, bet citādi materiālas dāvanas viens otram kāzu gadadienās nesagādājam. Patiesībā man nemaz nepatīk, ja apdāvināšana tiek izvirzīta kā obligāts pienākums," par kāzu jubilejām un to nozīmi saka Karīna.

Sociālajos tīklos rakstniece dalījusies ar mirkļiem no romantiskā ceļojums uz Itāliju.

"Pirms desmit gadiem šajā rītā es trīcošiem pirkstiem vilku garo, balto kleitu, mazliet nošpikotu no "Sex and the City" Kerijas, un nekad vēl nebiju dzirdējusi mūsu balsis tādas kā brīdī, kad teicām "jā"... Viņš palīdzēja man izaugt par sievieti un kļūt par labāko mammu mūsu meitai. Jau desmit gadus mīlēta, novērtēta, lutināta... Šorīt Rožu kāzu brokastis ar skatu uz Vezuvu," kādu desmitajā gadadienā pie publicētās fotogrāfijas raksta Račko.