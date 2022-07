Džonijs Deps uzraksta dziesmu Amberai Hērdai un viņas juridiskajai sakāvei

Deps sociālajos tīklos publicējis arī 15 garu sekunžu videoklipu, kurā redzams braucot uz tiesas sēdi. Simtiem cilvēku stāv ceļa malā, turot plakātus viņa atbalstam. Šos kadrus nomaina ieraksts no uzstāšanās uz Londonas slavenākās skatuves - ģitārista Džefa Beka koncertu, kurā Deps piedalījās izšķirošās tiesas sēdes priekšvakarā.

Izdotajā albumā ar nosaukumu "18" iekļautas divas Depa sarakstītās dziesmas - "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" un "Sad Motherfuckin' Parade."