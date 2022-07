Putins Teherānā tiekas ar Irānas un Turcijas prezidentiem. Paziņo par gāzes piegādes pa "Nord Stream" samazināšanu

Turcija ir draudējusi sākt jaunu uzbrukumu Sīrijas kurdiem valsts ziemeļos, savukārt Krievija un Irāna ir pret to. Erdogana nolūks ir izveidot Sīrijā 30 kilometru drošības zonu gar Turcijas robežu.

Viņi arī "noraidījuši visus mēģinājumus izveidot jaunas realitātes [Sīrijā], kā ieganstu izmantojot cīņu pret terorismu, to vidū nelikumīgas pašpārvaldes iniciatīvas, un pauduši apņēmību stāties pretī separātistu plāniem" Sīrijā.

Preses konferencē vizītes laikā Teherānā Putins sacīja, ka no Kanādas vēl neesot saņemta gāzes sūknēšanas turbīna, kas tur atrodas remontā un kuras saņemšana kavējas Krievijai noteikto sankciju dēļ, lai gan Kanādas valdība ir atļāvusi izvest šo turbīnu uz Vāciju. No turienes turbīna jānogādā sūknēšanas stacijā Krievijas Ļeņingradas apgabalā.

"Tagad mums stāsta, ka drīz mēs saņemsim šo mašīnu no Kanādas. Taču oficiālu dokumentu par to [Krievijas valsts dabasgāzes koncernam] "Gazprom" nav," sacīja Putins.

Pēc viņa teiktā, vēl vienai turbīnai drīzumā esot jāveic plānveida remonts, bet vēl viena sabojājusies, tāpēc, ja netikšot saņemta turbīna no Kanādas, no jūlija beigām pa "Nord Stream" varēšot piegādāt tikai 30 miljonus kubikmetru gāzes dienā, kas ir apmēram piektdaļa no cauruļvada jaudas.