Latvijas bruņotie spēki kara gadījumā pārņems iedzīvotāju spēkratus. Kāpēc un kā tas notiks?

Normatīvajos aktos ir noteikta šāda iespēja

Jau miera laikā apzina nepieciešamos resursus

Informācija par mobilizācijas resursiem un to apjomu, tostarp transportlīdzekļu un citas tehnikas un MTL daudzumu, tiek apkopota un noteikta Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānā, ko apstiprina Ministru kabinets.

Tāpat tiek aprēķināts pakalpojumu daudzums un to veidi, ko NBS saņem no tautsaimniecības mobilizācijas izsludināšanas gadījumā. Ņemot vērā, ka šī informācija ir uzskatāma par sensitīvu, mobilizācijas plāns ir klasificēts, līdz ar to tā saturs vai satura daļas nav publiskojamas.