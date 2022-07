Roberts Levandovskis parakstījis ilgtermiņa līgumu ar "Barcelona"

Poļu uzbrucējs ir kataloniešu komandas ceturtais šovasar piesaistītais spēlētājs pēc brīvo aģentu Franka Kesjē (no "AC Milan") un Andreasa Kristensena (no "Chelsea"), kā arī Rapinjas piesaistīšanas no Līdsas "United", kas izmaksāja 70 miljonus eiro.