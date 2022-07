Mūzikas pasākumi, brīvdabas tirdziņš un "Summer Sound". Pasākumu ceļvedis nedēļai

27. jūlijs

28. jūlijs

Festivāls Summer Sound ik gadu piedāvā vairāk nekā 50 mākslinieku programmu, kā arī rūpējas par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu. Šīs vasaras pasākumā uz skatuves kāps divi Anglijas pilsoņi - superhitu "Friday" un "Turn Me On" autors RITON un mūziķis, producents, dīdžejs John Newman, kurš pasaules slavu ieguvis ar tādiem skaņdarbiem kā "Blame", "Give Me Your Love", "Love Me Again", "Waiting For A Lifetime" un citi.