"Džošua ir nepatikšanās..." Usika sparinga partnera aģents ieskicē, cik labi treniņos izskatās ukraiņu boksa spīdeklis

"Viņš [Amanžolovs] saka, ka dažās dienās, Usiks ir ļoti agresīvs. Nursultanu nav viegli savainot, bet viņš vairākas reizes ir uzņēmis smagus sitienus. Bet daudzi no šiem supersmagā svara cīkstoņiem jau ir aizsūtīti mājās, jo viņi nespēj turēt līdzi," stāsta Amanžolova menedžeris.

Kā zināms Džošua ir augumā krietni lielāks bokseris par Usiku, līdz ar to ir tikai loģiski, ka ukraiņu bokseris treniņnometnei ir piesaistījis augumā raženus cīkstoņus. Tomēr arī šiem bokseriem neveicas viegli.

"Usiks supersmagsvarus, kuri ir divus vai vairāk metrus gari, sūta mājās Nursultans bija viens no retajiem supersmagsvariem, kuru viņš ir paturējis visas treniņnometnes garumā. Tas tāpēc, ka Nursultans viņu izaicināja un sagādāja problēmas. Epizodiski Nursultans esot atturējies, bet tas Usiku sadusmojis. Oleksandrs vēlas "karot"," sacīja boksera aģents.

Tāpat Amanžolova pārstāvis atklāja, ka Usiks ar viņa klientu vēlējies sparingot jau pirmajā dienā pēc izkāpšanas no lidmašīnas: "Džošua ir nepatikšanās!"

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.