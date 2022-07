ASV izlūkdienestu rīcībā esošā informācija neliecina par Putina slimību

Bērnss pauda, ka Putins "ir pārliecināts, ka viņa kā Krievijas līdera liktenis ir atjaunot Krievijas lielvaras statusu. Viņš tic, ka, lai to izdarītu, nepieciešams no jauna izveidot ietekmes sfēru Krievijas kaimiņu vidū, taču tas nav iespējams, ja viņš nekontrolē Ukrainu".

Bērnss uzskata, ka Putins plāni balstījās uz "dziļi kļūdainiem pieņēmumiem un ilūzijām, it īpaši par Ukrainu un to, cik ļoti tā pretosies".

"Putins patiešām tic pats savai retorikai. Gadu gaitā esmu dzirdējis, kā viņš privāti apgalvo, ka Ukraina neesot īsta valsts," sacīja Bērnss. "Taču īstas valstis cīnās pretī. Un to ukraiņi arī dara."

Bērnss norādīja, ka Krievijas koncentrēšanās uz Ukrainas austrumiem pēc tam, kad tai neizdevās no trim uzbrukuma virzieniem iekarot visu valsti, liecinot par to, okupācijas karaspēks izdarījis secinājumus no savām iepriekšējām kļūdām.