"Liepāja" UEFA konferences līgas kvalifikācijas mačā piedzīvo minimālu zaudējumu pret spēcīgo "Young Boys"

Jau no pirmajām minūtēm mača favorīti "Young Boys" futbolisti lielākoties kontrolēja bumbu "Liepājas" laukuma pusē. Lai gan bija sitiena vārtu virzienā, neviens no tiem nebija taisnstūrī. Pirmais puslīdz bīstamais moments bija pie pretinieku vārtiem 26.minūtē, kad Artūrs Karašausks uztvēra viesu vārtsarga Dāvida fon Balmosa atsisto bumbu un raidīja to krietni pāri vārtiem.