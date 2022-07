Eiropā aviācija briest pārmaiņām. Baltijā notiek cīņas par līdera godu

Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs tolaik atzina, ka tādēļ par vienu no galvenajiem lidojumu virzieniem no Rīgas kļuva Viļņa, no kurienes izlidoja vairāk reisu, tostarp uz trešajām valstīm - Minsku, Kijivu un citiem galamērķiem.

To, ka pandēmijas laikā valstu valdības rīkojās visai haotiski un tādēļ nodarīja vērā ņemamu kaitējumu avioindustrijai, pirms Jāņiem Dohā notikušajā Pasaules gaisa transporta samitā uzsvēra Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) ģenerāldirektors Villijs Volšs. Viņš pauda, ka šī nav ne pirmā, ne pēdējā globālā pandēmija, tādēļ ir jāizdara secinājumi, jāmācās no kļūdām un nākamajā reizē jārīkojas gudrāk.

Latvijas pusē gan dažkārt izskan arguments, ka, vērtējot lidostu rādītājus atsevišķi, Rīga joprojām ir neapšaubāma līdere. Arī Rīgas lidostas vadītāja uzsver, ka katrai Baltijas lidostai ir savs darbības profils. Tostarp Rīga atšķiras ar to, ka te ir plašs maršrutu tīkls un to savienojamība, galamērķiem vienam otru papildinot. "Mums ir arī bāzes pārvadātājs "airBaltic", kas strādā uz to pašu mērķi - veidot Rīgu par savienojumu centru. Mums ir arī izveidota infrastruktūra, kas ir piemērota tieši tranzīta pasažieriem un pārejai no un uz Šengenas zonu. Mēs joprojām esam Baltijā lielākā lidosta un savienojumu centrs," uzsver Odiņa.