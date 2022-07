Sārts: Krievijas komandieriem ir nospļauties par savu karavīru dzīvībām

Sārts norādīja, ka Krievijas spēja veikt intensīvu ofensīvu ir samazinājusies - kopš Severodoneckas un Lisičanskas ieņemšanas nekas tāds vairs nav redzēts, kas varētu liecināt par virknes problēmu Krievijas armijā akumulēšanos. Savukārt Ukrainas armija taisās pretuzbrukumā - vai tas būs kara gaitas lūzums, vēl redzēs, taču pāriešana no aizsardzības uz uzbrukumu būs jauna līmeņa pārbaudījums Ukrainas spēkiem.

Sentimenti par to, kā notiek karš, un tas, kā Krievijas karavīri mēģina izvairīties no iesaukšanas, rāda, ka tie, kas ir redzējuši, kas notiek Ukrainā, nav sajūsmā. Krievija mēģina ārkārtīgi pacelt vilinājumu stāties armijas rindās, taču tas nozīmē tikai to, ka būs vairāk kritušo, jo "viņiem ir pēc būtības nospļauties par saviem karavīriem", vērtēja Sārts.