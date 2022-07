"Google" līdzdibinātājs un viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē nolēmis pārdot "Tesla" akcijas. Kas ir Sergejs Brins?

Kad "Google" no vienkāršas meklētājprogrammas kļuva par milzīgu korporāciju ar desmitiem dažādu projektu, Brins, būdams uzņēmuma "X, moonshot factory" vadītājs, kļuva par vadītāju dažiem no vērienīgākajiem "Google" projektiem. Viņš bija vadītājs tādiem projektiem kā pašbraucoši automobiļi, viedās kontaktlēcas un viedās brilles.

Ilgu laiku Brinu nevarēja manīt bez datorizētajām viedajām brillēm "Google Glass". Laikraksts "The New York Times" ziņoja, ka Brins, iespējams, ir lielā mērā veicinājis šī produkta neveiksmīgo iznākšanu 2012. gadā, jo steidzināja to laist klajā, pirms tas bija gatavs.