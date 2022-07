Ukrainas ziemeļu ciematā, ko vēl pirms dažiem mēnešiem izpostīja Krievijas karaspēks, pilnā sparā norisinās "sakopšanas reivs"

Ar lāpstām rokās brīvprātīgie cīnās ar lauku kultūras centra paliekām, kas tika iznīcinātas martā Krievijas raķešu trieciena rezultātā, metot gruvešu kaudzes uz traktora iekrāvēja. Kamēr brīvprātīgie strādā, dīdžejs, kura atskaņotāji ir uzstādīti uz munīcijas kastu kaudzes, spēlē tehno un house deju mūziku. Daži dejojot atpūšas no darba.

"Brīvprātīgais darbs tagad ir mans dzīvesveids," sacīja iniciatīvas "Repair Together" organizatore Taņa Burianova.

"Man patīk elektroniskā mūzika , un es mēdzu ballēties. Bet tagad ir kara laiks, un mēs gribam palīdzēt, un mēs to darām ar mūziku."

"Mums pietrūkst (ballīšu), un mēs gribam atgriezties normālā dzīvē, bet mūsu normālā dzīve tagad ir brīvprātīgais darbs," 26 gadus vecā Burianova sacīja aģentūrai "The Associated Press".

"Mēs paši to nevarējām izdarīt ar savām algām vai pensijām. Esmu pateicīga, ka viņi mums palīdzēja."

Lielākā daļa brīvprātīgo bija 20 un 30 gadu vecumā un bija ieradušies no Kijevas, kas atrodas aptuveni divu stundu brauciena attālumā. Taču citi bija ieradušies no rietumu pilsētas Ļvivas un arī tuvējās Čerņihivas, bet daži ārvalstu brīvprātīgie ieradās no Portugāles, Amerikas Savienotajām Valstīm, Vācijas un citām valstīm.