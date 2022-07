No vēža 80 gadu vecumā miris filmas "Titāniks" aktieris Deivids Vorners

Aktieris filmā "Titāniks" atveidoja galvenās varones Rozas līgavaiņa "labo roku" Spaiseru Lavdžoju. Viņš bija pazīstams arī ar lomām tādās filmās kā "The Omen", "A Christmas Carol" un "Mary Poppins Returns".

Karaliskajā dramatiskās mākslas akadēmijā apmācītā aktiera karjera aizsākās 1962. gadā ar lomām filmās We Joined the Navy un The King’s Breakfast.