Mīlgrāve nosvin 60. jubileju un atklāj savas dzīves svarīgākās atziņas

Es savu dzimšanas dienu nosapņoju pirms vairākiem gadiem. Es nosapņoju, ka svinu savu dzimšanas dienu Mežaparkā ar visiem mūziķiem. Līdz pat šim pavasarim nekas neliecināja par to, ka mans sapnis piepildīsies."

Tikai līdz brīdim, kad atcēlām "Laima Rendezvous Jūrmala" festivālu, iestājās tāda tukšuma sajuta, ka veselu nedēļu nekas nenotiks. To tā nevarēja atstāt. Man draudzenes teica: "Evita, vai tad tu nevari uzrīkot ar mūziķiem kādu koncertiņu?" Tad es sapratu, ka arī "Zelta mikrofonam" nav nosvinēta jubileja, pandēmija mums to vienkārši nozaga, un tad es sapratu, ka jā, šī ir brīnišķīga iespēja reizi 25 gados nosvinēt to vasarā, dalās Mīlgrāve.