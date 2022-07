Raidījums: VID ar čeku loteriju pierāda "staigājošo miroņu" eksistenci

No loterijā iesūtītajiem aptuveni 900 000 čeku katru mēnesi izdodas identificēt vairākus riskantos komersantus, par kuru grāmatvedības godīgumu rodas aizdomas. Cilvēku piereģistrētu čeku, kvīšu, rēķinu no konkrētiem uzņēmumiem ir tik daudz, ka to pirkuma kopsumma ir lielāka, nekā paši uzņēmēji norādījuši deklarācijās un nomaksājuši nodokļos.