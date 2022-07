Medijs: Krievija un Ķīna slepeni vienojušās par svarīgu infrastruktūras objektu neiznīcināšanu

Mariupoles bombardēšanas laikā okupanti iznīcināja pilsētas industriālo zonu, apejot rūpnīcu "Satellit", kas bija aprīkota ar separatoriem un citām tehnoloģijām graudiem. Tāpat krievi neskāra arī rūpnīcas ostas infrastruktūru, kas bija nepieciešama graudu eksportam no tās. Ukrainas aizstāvjiem nācās rūpnīcu aizdedzināt, kad okupanti ieņēma Mariupoli.

Abus neskartos uzņēmumus Ukrainā saista viena lieta - to īpašnieks ir Ķīnas korporācija COFCO.

Neraugoties uz abu pasaules lielvalstu tuvināšanos, Ķīnas varas iestādes manāmi distancējušās no no publiska atbalsta paušanas Putinam, baidoties no Rietumu sankcijām.