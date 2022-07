"Devušies savā pēdējā kāpienā..." Draugi sēro par Monblānā bojā gājušajiem sportistiem no Latvijas

"Iedomājieties, 24 stundas pa mežiem, purviem, kalniem," abus raksturo Rogaininga biedrībā, skaidrojot, ka rogaininga atšķirība no cita veida orientēšanās sporta ir būtiska.

Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū īpaši garā distancē. Klasiskie čempionāti norisinās apvidū, kurā atklātas teritorijas mijas ar kalnainiem mežiem. To kontrollaiks parasti ir 24 stundas.

Monblāns ir viena no augstākajām kalnu virsotnēm Eiropā. 4,8 km augstumā gaiss ir retināts, daudz kas atkarīgs ne tikai no cilvēka sagatavotības, bet arī no tā cilvēks jūtas, kā reaģē organisms, saka Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas prezidents Arnis Opmanis.