Sākot dzīvi Latvijā, brazīlietis Felipe čiepis naudu no strūklakas un vairākkārt gulējis parkā

"Es gandrīz padevos, jo neviens mani nevēlējās pieņemt darbā, līdz beidzot dabūju savu pirmo darbu šokolādes fabrikā, kas atrodas Zolitūdē! Tur es strādāju desmit darba stundas dienā un vidēji saņēmu 200 eiro mēnesī, no kuriem 50 eiro iztērēju transportam, lai nokļūtu no Olaines uz Zolitūdi un atpakaļ. Tomēr man tas bija arī kaut kas! Katru reizi, kad devos uz darbu vai atpakaļ, mani nepameta doma iemācīties latviešu valodu, jo es zināju, ka kādu reizi no tā gūšu lielu labumu!"