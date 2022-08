Latvijā no Krievijas vairs nav ieplūdusi dabasgāze

Pēdējais nepārtrauktais nogrieznis, kurā ik dienu Latvijā ieplūda dabasgāze no Krievijas, bija periodā no 21. līdz 29. jūlijam. Šajā laikā faktiski izmantotās jaudas veido apmēram 660 000 MWh.

Jūlija beigās Latvijas Televīzija ziņoja, ka AS "Latvijas gāze" ir atsākusi iegādāties gāzi no Krievijas. Uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos. Tajā pašā laikā Kalvītis apgalvoja, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma "Gazprom", taču jaunā piegādātāja, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, nosaukumu viņš atteicās izpaust.