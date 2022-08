FOTO, VIDEO ⟩ "Par vienlīdzību un taisnīgumu." Džastins Bībers neilgi pēc smagās slimības atgriežas uz lielās skatuves

Pirms koncerta viņš dalījās ar saviem faniem emocionālā uzrunā: "Šī ir mana pirmā diena, atgriežoties uz skatuves. Cik labi ir šeit būt. Kā daži no jums jau zina, tūre ir par vienlīdzību un par taisnīgumu visiem. Neatkarīgi no tā, kā jūs izskatāties, neatkarīgi no jūsu formas, izmēra, etniskās piederības, mēs visi esam vienādi. Mēs visi esam viens vesels. Mēs zinām, ka rasisms ir ļaunums, un mēs zinām, ka šķelšanās ir ļaunums, un tas ir nepareizi. Taču mēs esam šeit, lai būtu atšķirīgi. Un es gribu pateikt paldies ikvienam no jums, ka esat daļa no šī visa."