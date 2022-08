Lauris Reiniks pamet Latviju, lai dotos uz Latīņameriku

Gaidāms, ka raidījuma "Pasaki to skaļi" jaunā sezona pie skatītājiem nonāks 31. augustā.

"Pasaki to skaļi" ir raidījums, kurā tā vadītāji Elīna Fīrmane un iepriekš Lauris Reiniks iedvesmo pateikt paldies saviem "dzīves skolotājiem." Raidījumā ik reizi satiekas un viens otram skaļu "paldies" - par atbalstu, mīlestību vai vienkārši kopā būšanu - saka divas sabiedrībā zināmas personības. Turklāt vienam no viesiem nav ne jausmas, kurš viņu aicinājis uz "Pasaki to skaļi" studiju un par ko viņam vēlas pateikties, tāpēc šeit netrūkst aizkustinājuma asaru, patiesas sirsnības un neviltota prieka būt kopā ar savējiem.