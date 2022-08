LTV: Daļa iedzīvotāju varētu saņemt energoresursu atbalstu ātrāk

"Katrā ziņā mēs darīsim visu tā, vienosimies ar pakalpojuma sniedzēju, lai šos pārrēķinus var veikt kā iepriekšējā sezona, kad bija līdzīga kārtība. Tad pakalpojuma sniedzējs, piegādātājs bija spējīgs ļoti ātri to īstenot. Mēs ceram, ka arī šoreiz mums izdosies to ātri izdarīt," sacīja ekonomikas ministre Ilze Indriksone .

Cits skatījums uz radušos situāciju ir labklājības ministram Gatim Eglītim. Pirmkārt, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK), viņaprāt, nevajag apstiprināt jaunos "Latvijas gāzes" tarifus. Otrkārt, esot jāsamazina Kremļa ietekme uz "Latvijas gāzi" un "Gaso" caur akcionāru sastāvu. Eglītis piebilda, ka par to ir bijušas sarunas koalīcijā un tās turpināšoties nākamnedēļ.

Savukārt neatkarīgi no ienākumu līmeņa iedzīvotāji varēs rēķināties, ka virs 68 eiro par megavatstundu valsts segs 50% no siltumenerģijas sadārdzinājuma. Ja iedzīvotajiem būs grūtības nomaksāt arī atlikušo pusi no sadārdzinājuma, viņi varēs vērsties pašvaldību sociālajos dienestos pēc mājokļa pabalsta.