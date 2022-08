Noslēdzoties vēlēšanu kandidātu pieteikšanai, CVK iesniegti 19 partiju saraksti

No visiem pieteikumiem divas trešdaļas jeb 64% ir vīrieši, kas ir par četriem procentpunktiem mazāk nekā 2018.gada vēlēšanās. Visvairāk 14.Saeimas deputāta amata kandidātu - 27% un 26% - ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem un no 31 līdz 40 gadiem. Arī to kandidātu īpatsvars, kuri ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, ir salīdzinoši augsts - tādu vēlēšanu dalībnieku ir 22% no visiem. Salīdzinot ar 13.Saeimas vēlēšanām, šie rādītāji nav būtiski mainījušies.