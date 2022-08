Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrs, svinot apaļu jubileju, pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu

Turnīrs norisināsies Rīgā no 19. līdz 21. augustam 19 sporta zālēs. Pērn, pielāgojoties Covid-19 apstākļiem, sacensības tika aizvadītas āra sporta laukumos.

Sacensībās piedalīsies jaunie basketbolisti un basketbolistes vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Dalībnieku vidū būs arī trīs kara bēgļu komandas no Ukrainas, kas patvērušās Latvijā. Kopumā šogad turnīrā piedalīsies komandas no septiņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Ukrainas. Visi sacensību dalībnieki varēs bez maksas apmeklēt Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu un Rīgas Motormuzeju.