Pasaulē augstākais koks oficiāli slēgts apmeklētājiem. Par tuvošanos tam var piespriest cietumsodu

Šo koku saknes aug tuvu virsmai, kas nozīmē, ka tie ir neaizsargāti pret pastiprinātu kājāmgājēju plūsmu, un to vecums padara tos īpaši jutīgus.

Paziņojumā piebilsts, ka, lai gan var šķist, ka esat tikai viens cilvēks, tūkstošiem citu "visticamāk domā to pašu, dodoties pārgājienā". Pat viens apmeklētājs var atstāt postošu ietekmi uz dzīvotni šajā teritorijā.

Darbinieki stāsta, ka ceļā uz šo vietu ir atrasti arī atkritumi. Tiek apgalvots, ka tiešām nav vērts riskēt ar sodu, lai apmeklētu pasaules rekorda koku, jo tas ir grūti saskatāms no raugoties uz to no zemes.