Bijušais pasaules čempions aicina Entoniju Džošua pret Usiku cīnīties uz diskvalifikācijas robežas

Atšķirībā no aizvadītā gada cīņas, kad Usiks pārsteidza boksa pasauli, izcīnot uzvaru pēc punktiem, šoreiz vairums ekspertu un bukmeikeru ukraiņu bokseri uzskata par favorītu. Džošua tautietis Heijs gan uzskata, ka britu bokseris spēs izcīnīt uzvaru.

"Entonijam apkārt ir komanda, kas viņā "iedzīs" apziņu, ka jau no pirmās minūtes šī nedrīkst būt boksa cīņa, bet gan īstens kautiņš.

"Viņu [Usiks] ir jāatgrūž atpakaļ tieši tāpat, kā to darīja Dereks Čisora. Noskatieties Čisoras cīņas pirmos raundus. Usiks bija pie virvēm. [Džošua] viņu tur ir jāatgriež. Tev viņu pie virvēm ir jādabū kaut vai ar regbija elementiem. Tur viņš būs viegls mērķis," pārliecināts bija Hērns.

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.