Lauris Reiniks atklāj savu laimes noslēpumu

Jautājot, vai pašam izdodas ņemt vērā savu padomu, viņš saka: "Man to bija jāiemācās. To man iemācīja gluži vienkārši realitāte, ka tu vienā brīdī saproti, ka nevienam tu diži daudz neinteresē. Katrs domā par sevi."

Laurim mīļa dziesma arī ir "Es skrienu": "Es to dziedu jau desmit gadus, bet katru reizi, kad tā izskan, liekas, ka dziesma iznākusi tikai vakar. Arī mazie "Ričija Rū" fani ir sajūsmā par šo dziesmu."

Lauris sarunā stāsta, ka ir taisnības cīnītājs: "Man ir vienmēr ir bijusi pārliecība par to, ka nevienu nevar apbižot. Mani neviens skolā nekad nav apbižojis, bet es esmu palīdzējis kādam, kurš ir, un jau kopš tā laika man tas nešķiet pareizi. Tā ir mana ideālā pasaule, kādu esmu to iztēlojies."

Man patīk arī apgalvojums, ka nav slikti cilvēki, viņiem vienkārši ir slikti. Tad, kad viņam ir slikti, tad viņš to vemj ārā uz visu un to nebūtu jāuzņem personīgi, bet arī to ir jāsaprot."