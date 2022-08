FOTO ⟩ "Cilvēki grābj visu!" Tallinā pārtikas veikals pārsteidz iedzīvotājus ar milzīgu izpārdošanu

"Rimi" kādā Tallinas rajonā tiks slēgts 7. augustā pulksten 18. No 2. augusta veikalā ir labs piedāvājums – 30% atlaide daudzām mājsaimniecības precēm, saldētiem pārtikas produktiem, alkoholam un konserviem. 5. augustā visas preces tika pārdotas par 70% lētāk.

"Pilnīgs vājprāts! Ažiotāža. Cilvēki droši vien grābj visu to, ko citur nekad neiegādātos, bet, tā kā cenas ir tik zemas, nostrādā tikai viena doma – jāpaņem," stāsta Tallinas iedzīvotāja.

Veikals 5. augustā tika atvērts pulksten 8 no rīta, un tajā laikā daudzi jau stāvēja rindā ārā. "Rinda stiepās cauri visai ēkai, no viena veikala gala līdz otram. No stiprā alkohola palikuši tikai daži dzērieni," vēsta lasītāja.