"Tiffany" izpārdod katru digitālās mākslas piekariņu "NFTiff" par 50 000 ASV dolāru

"CryptoPunks" zīmola vadītājs Deiviss pastāstīja, ka "Tiffany" piekariņi ir tikai viens no daudziem projektiem, kas saistīti ar NFT.

"NFT piederība nozīmē, ka jums pieder ieraksts blokķēdē," skaidroja Deiviss. "Tas ir neizdzēšams ieraksts, kuru nekad nevar krāpnieciski pārveidot, to nevar viltot, nevar kopēt, nevar iznīcināt. Tas tur ir uz visiem laikiem. NFT īpašumtiesības ir patiešām spēcīga lieta digitālajā laikmetā."

Tas pavēra durvis tādiem projektiem kā "Tiffany" piekariņi. "Žetona īpašumtiesības nenozīmē tikai to, ka šis JPEG pieder jums," teica Deiviss. "Tas nozīmē, ka jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz to, ko jūs varat darīt ar savu "CryptoPunk", kādu IP jūs varat ap to veidot. Ir ļoti maz ierobežojumu."