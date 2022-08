Saglabā vilciena maršrutu Rīga-Gulbene. Veidos vairākus jaunus reģionālos autobusu maršrutus

Maršrutā Salaspils-Daugavas muzejs-TEC-2-Saulkalne tiek slēgti vairāki reisi - ar izpildi darba dienās plkst.6.15 no Salaspils skolas līdz Daugavas muzejam, kā arī darba dienās plkst.6.30 no Daugavas muzeja līdz Salaspils skolai.

Slēgto reisu vietā būs jauni reisi - darba dienās autobuss no plkst.7 un no plkst.15.55 kursēs apkārt Doles salai maršrutā Salaspils skola-Daugavas muzejs-Salaspils skola, savukārt jaunajos reisos Salaspils skola-Saurieši-Dobelnieki mācību laikā darba dienās autobuss plkst.6.45 un plkst.15.45 izbrauks no pieturas "Salaspils skola", kā arī plkst.7.15 un plkst.16.15 - no pieturas "Dobelnieki".