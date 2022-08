Pēc 30 gadu ilgas cīņas ar vēzi mūžībā devusies četrkārtējā "Grammy" laureāte Olīvija Ņūtona-Džona

Lielbritānijā dzimusī un Austrālijā uzaugusī dziedātāja un aktrise pēc 30 gadu ilgas cīņas ar vēzi aizgājusi no dzīves savā rančo Dienvidkalifornijā, paziņoja viņas ģimene.

Ņūtona-Džona kļuva populāra 1971.gadā ar singlu "If Not For You", kas sasniedza Lielbritānijas hitparādes sesto vietu.

1974.gadā dziedātāja pārstāvēja Lielbritāniju Eirovīzijas konkursā ar dziesmu "Long Live Love", iegūstot ceturto vietu.

1978.gadā Ņūtona-Džona iemantoja pasaules slavu kā aktrise, kopā ar Džonu Travoltu tēlojot galvenās lomas Brodveja mūzikla "Grease" kinoadaptācijā. Albums ar mūziku no šīs filmas, kurā dzied arī Ņūtona-Džona, 12 nedēļas bija ASV albumu topa pirmajā vietā, bet viņas duetā ar Travoltu iedziedātais singls "You're the One That I Want" no šī albuma pasaulē tika pārdots 15 miljonos eksemplāru.

Starp dziedātājas lielākajiem hitiem ir arī "I Honestly Love You" (1974), "Have You Never Been Mellow" (1975), "Please Mr. Please" (1975), "Magic" (1980), "Physical" (1981) un "Heart Attack" (1982).

Ņūtona-Džona ieguvusi četras "Grammy" balvas, bet tikusi nominēta vēl astoņām "Grammy" balvām.