"Satiku Ūdrīti dienu pirms traģēdijas." Ralfs Eilands par muzicēšanu kopā ar leģendāro grupu "The Hobos"

Viena no lietām, kas pēdējā laikā mūziķi ir iedvesmojusi, ir darbošanās "The Hobos".

"Man ļoti patīk, ka esmu kopā ar "The Hobos" – vienmēr esmu uzskatījis to par labāko Latvijas grupu. Kad dzirdēju viņus pirmoreiz, neticēju, ka pašmāju mākslinieki var būt tik stilīgi."

Leģendārā pašmāju grupa "The Hobos" ir dibināta 1999. gada janvārī. Sākotnējie četri "The Hobos" dalībnieki ir no Liepājas, taču savu karjeru grupa sāka Rīgā ar koncertu kafejnīcā "Ai Karamba", kas ļāva grupai uzstāties, tiesa gan, par to nemaksājot.