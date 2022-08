Četras Zodiaka zīmes, kurām šūpulī ielikts sarežģīts liktenis

Pastāvīgas pretrunas, kas nemazinās, apgrūtina dzīvi Zivīm. Tāpēc viņiem ir grūts liktenis. Ja parastam cilvēkam virkne pretrunu ir iespēja nonākt pie patiesības, tad Zivīm tas ir kaut kas līdzīgs dzīvesveidam. No vienas puses, to var uzskatīt par plusu, kas ļauj attīstīties, bet no otras puses, pārmērīga jutība pret citu cilvēku problēmām rada nedrošību viņu pašu dzīvē.