"Netaisos ne skaidroties, ne attaisnoties." Aktieri Daugaviņu apsūdz par naudas piesavināšanos un piemēro policijas uzraudzību

Nupat sākta detektīvžanra daudzsēriju filmas "Nelūgtie viesi" filmēšana , kur viena no galvenajām lomām atvēlēta nu jau bijušajam maksātnespējas administratoram Andrim Daugaviņam.

Bijušais maksātnespējas administrators izdevumam atklāj, ka pret viņu izvirzīta apsūdzība. Viņš plašāk pastāsta, ko piedzīvojis pēdējā gada laikā: "Šā procesa ierosināšana un uzturēšana ir Maksātnespējas kontroles dienesta iniciēts pasākums, realizējot administratoru, it sevišķi bijušo, sodīšanas politiku, interpretējot likumdošanu atbilstoši dienesta vēlmēm, lai attaisnotu tās pārmērīgo budžetu un iestādes kā tādas nepieciešamību."

"Tagad ironizējot gandrīz vai jāteic, nožēloju, ka tajā procesā vispār kaut ko darīju vai vismaz tiešām būtu piesavinājies to naudu. Tad vismaz zinātu – ko esmu "ēdis" un par ko mani apsūdz.

Runa ir par valūtas maiņas uzņēmumu "Zeus", kurā iestrēga Rīgas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas nami" nauda un kuru Daugaviņš administrēja no 2012. gada beigām līdz 2019. gada vidum.

Neraugoties uz to, 2018. gada beigās Rīgas nami, kas kļuva faktiski par vienīgo kreditoru, iesniedza par mani sūdzību Maksātnespējas kontroles dienestā, uzskatot, ka neesmu rīkojies atbilstoši likumam. 2019. gada vasarā tiku atcelts no administratora pienākumu pildīšanas un septembrī atteicos no administratora darba vispār," skaidro Daugaviņš.