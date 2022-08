Šovu zvaigzne Agrita iepazīstina ar savu jauno sirdsāķīti, kurš ir 20 gadus jaunāks

Kā izrādās, Agrita jau vasarā publicējusi kopbildi ar jauno sirdsāķīti, taču to pamanījuši vien vērīgākie, jo kopbilde ar Jāni bija paslēpusies bilžu galerijā.

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka pēc šķiršanās no vīra un bērnu tēva Agrita sāka jaunu dzīvi, pastiprinātu uzmanību pievēršot savam izskatam. Lai atbrīvotos no liekā svara, viņa lēma par labu bariatrijai jeb kuņģa samazināšanas operācijai. Un nu atbrīvojusies no vairāk nekā 50 kilogramiem.