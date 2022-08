Mājokļa uzturēšanas izmaksu dēļ katrs piektais mainīs dzīvesvietu vai veiks renovāciju, liecina aptauja

Analizējot iedzīvotāju atbildes, visbiežāk pieminētais dzīvesvietas maiņas veids ir pārcelšanās no pilsētas uz dzīvi laukos vai kādā reģionālā pilsētā, ko ieplānojuši 3% respondentu. Vairumā gadījumu iedzīvotāji plāno pārcelties virzienā no Rīgas uz laukiem, un aktīvākie šo plānu realizētāji ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.