"Ilgu laiku es negribēju izpildīt Piafas dziesmas." Intervija ar Edītes Piafas daiļrades "mantinieci", kura uzstāsies Latvijā

Šī gada 21. augustā festivāla THE BEST OF "Summertime — aicina Inese Galante" noslēguma vakarā Dzintaru koncertzāles viesus gaida muzikālā šova - pasaules dižpārdokļa "Piaf! The Show" - pirmizrāde. Kopš tā pirmizrādes vairāk nekā piecdesmit valstīs jau ir pārdotas vairāk nekā miljons biļešu. Izrāde vēsta par franču šansona leģendas Edītes Piafas dzīvi un daiļradi, ļaujot skatītājiem pilnībā izbaudīt pagājušā gadsimta sākuma Parīzes atmosfēru. Galveno lomu šovā Piaf! The Show izpilda aktrise un dziedātāja Natālija Lermita.