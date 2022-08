Saeima lēmusi par labu atbalsta pasākumiem energoresursu cenu pieauguma mazināšanai iedzīvotājiem

Ar grozījumiem iedzīvotājiem tiks segta daļa no energoresursu cenu pieauguma, un atbalsts no valsts budžeta līdzekļiem plānots par centrālo apkuri, apkurē izmantoto elektrību, dabasgāzi, koksnes granulām, briketēm, malku.

Elektroenerģijas cenas pieauguma daļēja kompensēšana no oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām paredzēta tām mājsaimniecībām, kas elektrību izmanto mājas apkurē. Kompensācija tiks piemērota elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet ne vairāk kā 2000 kilovatstundām. No valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēti 50 procenti no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,16 eiro par kilovatstundu.