VIDEO ⟩ Jēkabpilī izkliedza prokrievisku saukli un norāva Ukrainas karogu. Policija lūdz atpazīt divus vīriešus

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Šī gada 7. augustā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, no Jēkabpils novada attīstības pārvaldes ēkas divi līdz šim nenoskaidroti vīrieši izrāva no stiprinājuma Ukrainas valsts karogu, nometa to zemē un izkliedza saukli "Slava Krievijai!" ziņo Valsts policijas pārstāvji.