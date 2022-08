Egļu kaitēklis - astoņzobu mizgrauzis. Kā cīnīties pret koku postītāju un kur Latvijā atrodas tā lielākie perēkļi?

Kā pamanīt mizgrauža uzbrukumu?

Kad mizgrauzis uzbrūk jaunai eglei, to sākotnēji ir grūti pamanīt, jo egle vēl ir zaļa un caurumiņi uz mizas ir ļoti reti un mazi. Tāpēc mežu īpašniekiem jāpievērš uzmanība mizas miltiem, kas krājas zaru žāklēs un uz sakņu kakla.

Ja pamanīti svaigi mizgraužu bojājumi, par to jāziņo Valsts meža dienestam (VMD). Par mizgraužu svaigu invāziju liecina kukaiņu ieskrejas apmēram 1 milimetra diametrā, kā arī brūni mizas "milti", kas krājas zaru žāklēs un pie sakņu kakla. Ja caurumiņu ir ļoti daudz, tad, visticamāk, kukaiņi jau ir pametuši šo egli, neskatoties uz to, ka skujas vēl ir zaļas un miza nav nokritusi. Pēc mizgraužu izlidošanas skujas kādu laiku vēl ir koši zaļas, pat tad, ja miza ir nokritusi no stumbra.